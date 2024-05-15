Машина вспыхнула в районе кладбища в Акмолинской области

Фото: скриншот видео

14 мая текущего года в 21:09 в Щучинском районе п. Бурабай в районе мусульманского кладбища произошло возгорание моторного отсека легкового автомобиля на площади 2 кв. м, сообщает Zakon.kz.

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