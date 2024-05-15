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Машина вспыхнула в районе кладбища в Акмолинской области

автомобиль вспыхнул в районе кладбища в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 21:38 Фото: скриншот видео
14 мая текущего года в 21:09 в Щучинском районе п. Бурабай в районе мусульманского кладбища произошло возгорание моторного отсека легкового автомобиля на площади 2 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, на место вызова выехали семь спасателей и одна единица техники ДЧС Акмолинской области.

"Пожар локализован в 21:17, ликвидирован в 21:25. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. ДЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте", – говорится в сообщении.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в поджоге авто жительницы Алматы.

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Елена Беляева
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