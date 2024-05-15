Машина вспыхнула в районе кладбища в Акмолинской области
Фото: скриншот видео
14 мая текущего года в 21:09 в Щучинском районе п. Бурабай в районе мусульманского кладбища произошло возгорание моторного отсека легкового автомобиля на площади 2 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, на место вызова выехали семь спасателей и одна единица техники ДЧС Акмолинской области.
"Пожар локализован в 21:17, ликвидирован в 21:25. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. ДЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте", – говорится в сообщении.
Ранее полицейские задержали подозреваемого в поджоге авто жительницы Алматы.
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