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За плед от всех болезней жительница ЗКО отдала мошенникам более 150 тысяч тенге

пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 21:34 Фото: скриншот видео
Чудо-плед от всех болезней продали жительнице ЗКО. Полицейские по горячим следам задержали мошенников, сообщает Zakon.kz.

Пожилая жительница Уральска купила за 300 тыс. тенге чудо-плед, который должен был исцелить ее от болезней. Она передала злоумышленникам 140 тыс. тенге и золотые украшения. Но, заподозрив неладное, обратилась в полицию.

Полицейские в дежурные сутки по горячим следам задержали мошенника на территории Актюбинской области. Деньги и золотые украшения были возвращены потерпевшей.

"По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Если вы стали жертвой аналогичного преступления, просим обратиться в полицию".Пресс-служба МВД РК


Ранее о новом виде телефонного мошенничества предупредили казахстанцев.

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