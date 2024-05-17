За плед от всех болезней жительница ЗКО отдала мошенникам более 150 тысяч тенге

Чудо-плед от всех болезней продали жительнице ЗКО. Полицейские по горячим следам задержали мошенников, сообщает Zakon.kz.

Пожилая жительница Уральска купила за 300 тыс. тенге чудо-плед, который должен был исцелить ее от болезней. Она передала злоумышленникам 140 тыс. тенге и золотые украшения. Но, заподозрив неладное, обратилась в полицию.



Полицейские в дежурные сутки по горячим следам задержали мошенника на территории Актюбинской области. Деньги и золотые украшения были возвращены потерпевшей.

"По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Если вы стали жертвой аналогичного преступления, просим обратиться в полицию". Пресс-служба МВД РК





Ранее о новом виде телефонного мошенничества предупредили казахстанцев.