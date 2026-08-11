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Общество

В Алматы бывшие дачники страдают без воды и канализации

Водоснабжение в Наурызбайском районе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 08:43 Фото: Zakon.kz
Жители микрорайона Алатау уже несколько лет живут без воды, канализации и дорог, сообщает Zakon.kz.

Район присоединили к городу еще 11 лет назад, но коммуникации там так и не появились. Люди жалуются, что привозная вода слишком дорогая. К примеру, 10 кубов обходятся им в 20 тыс. тенге. За помощью они обратились в акимат и чиновники пошли навстречу и даже стали прокладывать канализацию. Но работы почему-то остановились, передает "КТК".

Дороги перекопали, но трубы в районе так и не появились.

"В непогоду машины застревают в грязи. Сюда не могут заехать ни скорая, ни пожарные", – говорят местные жители.

Чиновники уверяют, о жителях не забыли. По их словам, сейчас ищут под землей воду, а уже потом приступят к канализации.

"Этот проект нам дали сроком до конца 2027-го. За один год мы не можем решить этот вопрос. Если мы совершим ошибку, дома находятся на склоне, может возникнуть угроза оползня", – рассказал специалист отдела инженерной и дорожной инфраструктуры акимата Наурызбайского района города Алматы Еркын Аспандияр.

Где именно идут поиски воды под землей, в акимате уточнять не стали. Со слов корреспондента телеканала, ни рабочих, ни техники на месте не оказалось.

В Алматы сотрудники полиции примут меры, чтобы не допустить больших пробок, которые ожидаются в мегаполисе с началом нового учебного года 1 сентября 2026 года.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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