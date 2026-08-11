В Алматы бывшие дачники страдают без воды и канализации

Жители микрорайона Алатау уже несколько лет живут без воды, канализации и дорог, сообщает Zakon.kz.

Район присоединили к городу еще 11 лет назад, но коммуникации там так и не появились. Люди жалуются, что привозная вода слишком дорогая. К примеру, 10 кубов обходятся им в 20 тыс. тенге. За помощью они обратились в акимат и чиновники пошли навстречу и даже стали прокладывать канализацию. Но работы почему-то остановились, передает "КТК".

Дороги перекопали, но трубы в районе так и не появились.

"В непогоду машины застревают в грязи. Сюда не могут заехать ни скорая, ни пожарные", – говорят местные жители.

Чиновники уверяют, о жителях не забыли. По их словам, сейчас ищут под землей воду, а уже потом приступят к канализации.

"Этот проект нам дали сроком до конца 2027-го. За один год мы не можем решить этот вопрос. Если мы совершим ошибку, дома находятся на склоне, может возникнуть угроза оползня", – рассказал специалист отдела инженерной и дорожной инфраструктуры акимата Наурызбайского района города Алматы Еркын Аспандияр.

Где именно идут поиски воды под землей, в акимате уточнять не стали. Со слов корреспондента телеканала, ни рабочих, ни техники на месте не оказалось.

В Алматы сотрудники полиции примут меры, чтобы не допустить больших пробок, которые ожидаются в мегаполисе с началом нового учебного года 1 сентября 2026 года.