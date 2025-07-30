За домогательства в мечети Актобе арестовали мужчину

Арестован мужчина, который в мечети Актобе "Нур Гасыр" домогался девушки, сообщает Zakon.kz.

24 июля у выхода из мечети "Нур Гасыр" города Актобе мужчина проявил некорректное поведение по отношению к прихожанке, преградив ей путь и допустив высказывания с непристойным подтекстом. 29 июля состоялся суд.

В этот же день участница инцидента Эммануэлла Наурызбаева рассказала на своей странице в Instagram, что ее обидчика арестовали на пять суток. Вскрылись и другие подробности о мужчине.

Так, стало известно, что мужчина ранее был судим по уголовному делу за хулиганство и отбывал тюремный срок. В январе 2025 года он приставал к другому человеку – также в мечети, по этому факту было зарегистрировано заявление.

"Я говорю открыто, потому что хочу защитить женщин и детей от подобных случаев", – подчеркнула Наурызбаева.

С ее слов, после выхода мужчины из-под ареста будет проведена экспертиза на предмет соответствия его диагноза о психическом заболевании.

А в Алматы на этой неделе стартует суд над руководителем строительной компании.