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Происшествия

За домогательства в мечети Актобе арестовали мужчину

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 05:45 Фото: Zakon.kz
Арестован мужчина, который в мечети Актобе "Нур Гасыр" домогался девушки, сообщает Zakon.kz.

24 июля у выхода из мечети "Нур Гасыр" города Актобе мужчина проявил некорректное поведение по отношению к прихожанке, преградив ей путь и допустив высказывания с непристойным подтекстом. 29 июля состоялся суд.

В этот же день участница инцидента Эммануэлла Наурызбаева рассказала на своей странице в Instagram, что ее обидчика арестовали на пять суток. Вскрылись и другие подробности о мужчине.

Так, стало известно, что мужчина ранее был судим по уголовному делу за хулиганство и отбывал тюремный срок. В январе 2025 года он приставал к другому человеку – также в мечети, по этому факту было зарегистрировано заявление.

"Я говорю открыто, потому что хочу защитить женщин и детей от подобных случаев", – подчеркнула Наурызбаева.

С ее слов, после выхода мужчины из-под ареста будет проведена экспертиза на предмет соответствия его диагноза о психическом заболевании.

А в Алматы на этой неделе стартует суд над руководителем строительной компании.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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