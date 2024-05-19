Скорая врезалась в легковушку на трассе в Атырауской области

В Атырауской области на трассе столкнулись скорая помощь с автомобилем, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления полиции Атырау, ДТП произошло 19 мая около 10:30 на трассе Атырау – Индер в районе села Акжар.

Водитель автомобиля УАЗ при повороте налево столкнулся с автомобилем Mercedes, двигавшимся по дороге в противоположном направлении.

В результате пассажир автомобиля Mercedes 1954 г.р. доставлен в областную больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.

Ранее сообщалось, что в Алматы утром 17 мая произошло ДТП недалеко от Медеу. Пострадали водитель и пассажир.