Скорая врезалась в легковушку на трассе в Атырауской области
Фото: Zakon.kz
В Атырауской области на трассе столкнулись скорая помощь с автомобилем, сообщает Zakon.kz.
По информации Управления полиции Атырау, ДТП произошло 19 мая около 10:30 на трассе Атырау – Индер в районе села Акжар.
Водитель автомобиля УАЗ при повороте налево столкнулся с автомобилем Mercedes, двигавшимся по дороге в противоположном направлении.
В результате пассажир автомобиля Mercedes 1954 г.р. доставлен в областную больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.
Ранее сообщалось, что в Алматы утром 17 мая произошло ДТП недалеко от Медеу. Пострадали водитель и пассажир.
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