Частный дом сгорел в одном из районов Алматы

Спасатели МЧС потушили частный дом в Ауэзовском районе Алматы, который загорелся в ночь на 7 сентября, сообщает Zakon.kz.

Обошлось без жертв и пострадавших, но само строение спасти от огня не удалось. Дом выгорел полностью.

"Пожар ликвидирован на площади 120 квадратных метров. Принятыми мерами не допущено распространение огня", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.





В ведомстве в очередной раз напомнили казахстанцам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

7 сентября пожарные Северо-Казахстанской области тушили огонь в одной из многоэтажек Петропавловска. В доме загорелся балкон на пятом этаже.

