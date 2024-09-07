Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Частный дом сгорел в одном из районов Алматы

пожар, пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 09:42 Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС потушили частный дом в Ауэзовском районе Алматы, который загорелся в ночь на 7 сентября, сообщает Zakon.kz.

Обошлось без жертв и пострадавших, но само строение спасти от огня не удалось. Дом выгорел полностью.

"Пожар ликвидирован на площади 120 квадратных метров. Принятыми мерами не допущено распространение огня", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.


В ведомстве в очередной раз напомнили казахстанцам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

7 сентября пожарные Северо-Казахстанской области тушили огонь в одной из многоэтажек Петропавловска. В доме загорелся балкон на пятом этаже. 

Читайте также

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран
Пожарные потушили горящий балкон в многоэтажке Петропавловска
ДТП
Volvo выбил в кювет Chevrolet Monza на окраине Алматы
помощь спасателей
Попавшей в беду трехлетней девочке помогли спасатели в Актобе
Андрей Дюсупов
МЧС РК Алматы Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
магазин и покупатель
В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане
Снег и заморозки ожидаются в Казахстане
Снег и заморозки ожидаются в Казахстане
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: