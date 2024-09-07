Частный дом сгорел в одном из районов Алматы
Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС потушили частный дом в Ауэзовском районе Алматы, который загорелся в ночь на 7 сентября, сообщает Zakon.kz.
Обошлось без жертв и пострадавших, но само строение спасти от огня не удалось. Дом выгорел полностью.
"Пожар ликвидирован на площади 120 квадратных метров. Принятыми мерами не допущено распространение огня", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
В ведомстве в очередной раз напомнили казахстанцам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в быту.
7 сентября пожарные Северо-Казахстанской области тушили огонь в одной из многоэтажек Петропавловска. В доме загорелся балкон на пятом этаже.
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