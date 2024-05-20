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Во время пожара огнеборцы эвакуировали 40 человек

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 08:42 Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 20 мая огнеборцы города Актобе эвакуировали во время пожара 40 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, произошло загорание складского помещения мини-пекарни. Ситуация обострялась тем, что помещение располагается на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

В этих условиях по лестничному маршу удалось эвакуировать 40 человек. В числе спасенных – пятеро детей.

Накануне в Петропавловске силами МЧС ликвидированы пожары в сауне и СТО.

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