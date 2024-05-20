Во время пожара огнеборцы эвакуировали 40 человек
Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 20 мая огнеборцы города Актобе эвакуировали во время пожара 40 человек, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, произошло загорание складского помещения мини-пекарни. Ситуация обострялась тем, что помещение располагается на первом этаже пятиэтажного жилого дома.
В этих условиях по лестничному маршу удалось эвакуировать 40 человек. В числе спасенных – пятеро детей.
Накануне в Петропавловске силами МЧС ликвидированы пожары в сауне и СТО.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript