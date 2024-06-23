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Стала известна причина взрыва в Таразе

Тараз, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 10:54 Фото: акимат Тараза
В акимате Тараза рассказали причину взрыва в спальном районе города, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата, 22 июня текущего года в 21:41 в подъезде дома 26 микрорайона "Карасу" (5) произошел взрыв асфальтного покрытия, в результате чего отключилось электричество.

Первый вариант, который приходит в голову, – взрыв газопровода – не подтвердился.

"Коммунальные службы города Тараз провели работы по выяснению причин произошедшего. Служба газового хозяйства осмотрела место происшествия газоанализаторным устройством и установила, что газопровод в этом месте не проходит".

По итогам обследования других коммунальных служб установлено, что причиной явился вышедший из строя подземный кабель высокого напряжения. Он идет к распределительному пункту №10, который выходит из филера 414 на подстанции "Рысбек" 110/6 кВ, расположенной в микрорайоне "Самал" города Тараз.


"При аварийном отключении ячейка автоматически отключилась, а подземный кабель отсоединен от электричества. Данный кабель 110/6 кВ проходит через место, где было происшествия. В 22:47 в 10 микрорайоне, оставшемся без света, подача электричества восстановлена резервными линиями", – сообщили в акимате.

Подземный кабель, где произошла авария, отключен и приведен в безопасное состояние. Ремонтные работы продолжаются.

Мощный взрыв произошел под землей в Таразе вечером 22 июня. Сразу после хлопка ДЧС-ники сообщили, что в воздухе на месте взрыва концентрации газа не обнаружено.

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