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Убийство полицейского: подозреваемого задержали в Костанайской области

Убийство полицейского: подозреваемого задержали в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 11:41 Фото: Zakon.kz
В Костанайской области на прошлой неделе было возбуждено уголовное дело по факту убийства полицейского. Сегодня, 15 мая 2024 года, стало известно, что стражи порядка задержали подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

"Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Узункольском районе. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение".Пресс-служба ДП Костанайской области

Иная информация, как подчеркнули в полиции региона, в интересах следствия не разглашается.

Напомним, 10 мая 2024 года в селе Узунколь Костанайской области во дворе своего дома обнаружено тело сотрудника районного отдела полиции с признаками насильственной смерти. В областном департаменте полиции рассказали, что он работал криминалистом и находился в ежегодном трудовом отпуске. По факту особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело.

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