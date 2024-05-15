Убийство полицейского: подозреваемого задержали в Костанайской области

В Костанайской области на прошлой неделе было возбуждено уголовное дело по факту убийства полицейского. Сегодня, 15 мая 2024 года, стало известно, что стражи порядка задержали подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

"Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Узункольском районе. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение". Пресс-служба ДП Костанайской области

Иная информация, как подчеркнули в полиции региона, в интересах следствия не разглашается.

Напомним, 10 мая 2024 года в селе Узунколь Костанайской области во дворе своего дома обнаружено тело сотрудника районного отдела полиции с признаками насильственной смерти. В областном департаменте полиции рассказали, что он работал криминалистом и находился в ежегодном трудовом отпуске. По факту особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело.