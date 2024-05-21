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Под домашним арестом находится школьник, напавший на одноклассника и педагога в Павлодаре

школьник, напавший на одноклассника и педагога, находится под домашним арестом, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 19:37 Фото: primeminister.kz
В Павлодаре под домашний арест взят подросток, который ранил одноклассника и педагога, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Pavlodarnews.kz со ссылкой на областную прокуратуру.

"По факту нападения ученика средней общеобразовательной школы №14 города Павлодара на одноклассника и учителя, имевшему место 13 мая 2024 года, следственным управлением департамента полиции Павлодарской области проводится досудебное расследование по статьям 24 части 3, 99 части 2 пункта 1), 14) УК РК "Покушение на убийство, то есть покушение на противоправное умышленное причинение смерти двум и более лицам, заведомо несовершеннолетнего лица". В отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – говорится в ответе первого заместителя прокурора области Ержана Дюсекенова.

Остальные данные о ходе досудебного расследования в силу статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежат.

13 мая сообщалось, что полицией задержан учащийся школы Павлодара, нанесший ножевое ранение однокласснику, а также учителю. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

15 мая аким Павлодара озвучил неприятные детали нападения школьника.

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