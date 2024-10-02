Школьник напал с ножом на одноклассника в Казахстане

Конфликт между девятиклассниками едва не закончился трагедией в городе Макинске Акмолинской области. Подросток ударил ножом одноклассника, тот оказался в реанимации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как стало известно, инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября, вечером. В ходе конфликта один из подростков достал нож и ударил им другого. Обидчик и пострадавший – одноклассники, ребята учатся в 9 классе школы-гимназии Макинска.

Правоохранители факт подтвердили.

"15 сентября в отдел полиции Буландынского района поступило телефонное сообщение о том, что в приемный покой районной больницы поступил местный житель, учащийся школы-гимназии г. Макинска, 2010 года рождения, с ножевым ранением", – уточнила руководитель пресс-службы Департамента полиции Акмолинской области Гульнара Пинчук.

В Буландынской районной больнице сообщили, что пациент действительно поступил к ним с ножевым ранением в грудную клетку.

"В тот же день по санавиации прибыли детский хирург и врач-реаниматолог, сделали операцию. Один день мальчик находился у нас, после пациента забрали в Многопрофильную областную детскую больницу в Кокшетау. Вчера я созванивался с врачами, сегодня его планируется выписать", – уточнил главный врач райбольницы Марат Алтыбаев.

Полиция начала досудебное расследование по части 1 статьи 107 Уголовного кодекса РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

"Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит", – заключили в правоохранительном ведомстве.

Директор школы-гимназии Айгуль Абишева отметила, что этот класс считается сплоченным, дружным. Оба мальчика, по ее словам, характеризуются положительно, на учете не состояли.

"Конечно, это нонсенс, мы сами в недоумении, в шоке. Впервые такое произошло с нашими учениками – несмотря на всю проводимую работу и против буллинга, и в целом по нормам поведения. Сотрудники отдела полиции регулярно читают лекции. Ранее неприязненных отношений между ребятами педагоги не замечали. Однако сейчас ученик, который ударил, говорит, что были", – прокомментировала руководитель общеобразовательного учреждения.

В свою очередь в Управлении образования Акмолинской области отметили, что провели проверку, по ее итогам директор, заместитель директора по воспитательной работе, классный руководитель и педагог-психолог привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора. Также состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Буландынского района.

"Учеников-участников инцидента поставили на внутришкольный контроль. А после завершения следственных мероприятий они будут поставлены на учет в органы полиции. Также за несовершеннолетним М. закреплен общественный воспитатель в лице первого заместителя начальника Буландынского райотдела полиции", – дополнили в облоно.

В ведомстве уверяют, что усилили профилактическую работу с учащимися.

16 сентября 2024 года в школе поселка Бестобе Акмолинской области произошел конфликт между учащимися 10-11 и 9 классов. В результате 15-летнего подростка госпитализировали в Степногорскую многопрофильную городскую больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ретроградную амнезию (частичное нарушение памяти). Полиция начала досудебное расследование по статье "Вымогательство", директора школы уволили с должности.