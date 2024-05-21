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Раненого журавля прооперировали в Караганде

журавлю сделали операцию, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 20:41 Фото: Instagram/krgzoo
В Карагандинский зоопарк привезли раненого журавля. Журавль-красавка – самый мелкий из журавлей. Ему провели сложную операцию, которая продлилась около 2,5 часов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сотрудники зоопарка рассказали в Instagram.

"К сожалению, обе ноги журавля травмированы. Пока же он получает должный уход и заботу. Карагандинский зоопарк может принимать раненых и брошенных птиц только с разрешения комитета Лесного хозяйства и является одним из немногих мест, где птицы смогут получить квалифицированную помощь и спасение", – говорится в сообщении.

Также есть информация и о самой операции.

"Операция остеосинтез была проведена на обе конечности, установлены интромодулярные спицы, которые через два-три месяца можно будет снять. Операция длилась около 2,5 часов, журавль хорошо перенес анестезию, сейчас уже кушает и пьет, и завтра окажется в зоопарке для дальнейшего ухода. Журавля-краснокнижника ждет непростая послеоперационная реабилитация, где требуется особенно тщательное наблюдение и лечение от наших ветеринаров и сотрудников", – отметили сотрудники зоопарка.

В конце они поблагодарим ветеринарную клинику доктора Крюкова в лице Евгения Крюкова и Сергазыулы Жаскайрата за проведенную на бесплатной основе операцию.

"Затраты по расходным материалам для операции взял на себя зоологический парк. Желаем скорейшего выздоровления журавлю-красавке", – резюмируется в сообщении.

Ранее администрация зоопарка Караганды сделала важное заявление.

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