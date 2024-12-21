#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
523.86
544.34
5.11
Наука и технологии

Врачи сделали женщине новую челюсть из ноги

Операционная, операция, медицинские инструменты, врач, врачи, доктор, доктора, медицина, медик, медики, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 18:02 Фото: freepik
Российские врачи в Красноярске провели одну из сложнейших операций по трансплантации костей. Хирургическая работа продлилась восемь часов, сообщает Zakon.kz.

Около двух лет назад жительница одного из районов края обратилась к стоматологу из-за болезненных ощущений в нижней челюсти при надкусывании твердой пищи. Обследование выявило у пациентки доброкачественную опухоль, которую пришлось удалить с частью лицевого скелета, формирующего подбородок.

"Это серьезно ухудшило качество жизни – женщину беспокоили эстетический дефект, нарушение речи, пищу она могла принимать только жидкую или протертую. Чтобы восстановить челюсть, понадобилось взять ткань малоберцовой кости. Операция прошла успешно", – рассказали медики Краевой клинической больницы.

Хирурги предварительно создали 3Д-модель челюсти пациентки и по этим размерам сформировали трансплантат из малоберцовой кости.

макет черепа, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 18:02

Фото: пресс-служба краевой больницы Красноярска

нога, медицина, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 18:02

Фото: пресс-служба краевой больницы Красноярска

По словам специалистов, сложность заключалась в том, что костный аутоимплантат был пересажен вместе с питающим кровеносным сосудом. Это было крайне важно для приживления и дальнейшей жизнеспособности пересаженной ткани.

При этом малоберцовая кость выбрана не случайно. Она имеет толстый слой, в который в последующем можно установить имплантаты для протезирования зубов.

Ранее стало известно, что в Перу родился первый в мире ребенок, зачатый по уникальной технологии созревания яйцеклетки вне тела женщины.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Изменение климата влияет на частоту землетрясений – исследование
Наука и технологии
16:18, Сегодня
Изменение климата влияет на частоту землетрясений – исследование
Три ситуации, которые выводят из себя терпеливых людей, назвали ученые
Наука и технологии
14:37, Сегодня
Три ситуации, которые выводят из себя терпеливых людей, назвали ученые
В Перу родился первый в мире ребенок, зачатый по уникальной технологии
Наука и технологии
10:17, Сегодня
В Перу родился первый в мире ребенок, зачатый по уникальной технологии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: