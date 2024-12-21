Врачи сделали женщине новую челюсть из ноги

Российские врачи в Красноярске провели одну из сложнейших операций по трансплантации костей. Хирургическая работа продлилась восемь часов, сообщает Zakon.kz.

Около двух лет назад жительница одного из районов края обратилась к стоматологу из-за болезненных ощущений в нижней челюсти при надкусывании твердой пищи. Обследование выявило у пациентки доброкачественную опухоль, которую пришлось удалить с частью лицевого скелета, формирующего подбородок.

"Это серьезно ухудшило качество жизни – женщину беспокоили эстетический дефект, нарушение речи, пищу она могла принимать только жидкую или протертую. Чтобы восстановить челюсть, понадобилось взять ткань малоберцовой кости. Операция прошла успешно", – рассказали медики Краевой клинической больницы.

Хирурги предварительно создали 3Д-модель челюсти пациентки и по этим размерам сформировали трансплантат из малоберцовой кости.

Фото: пресс-служба краевой больницы Красноярска

Фото: пресс-служба краевой больницы Красноярска

По словам специалистов, сложность заключалась в том, что костный аутоимплантат был пересажен вместе с питающим кровеносным сосудом. Это было крайне важно для приживления и дальнейшей жизнеспособности пересаженной ткани.

При этом малоберцовая кость выбрана не случайно. Она имеет толстый слой, в который в последующем можно установить имплантаты для протезирования зубов.

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