Зоопарк Караганды сделал важное заявление

Администрация зоопарка Караганды 18 мая 2024 года обратилась с заявлением к посетителям. Свое обращение они оставили на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что сейчас у животных идет процесс сезонной линьки, густая шерсть, так необходимая им в зимний период, в теплый период больше не нужна.

"По этой причине у некоторых питомцев зоопарка может быть неопрятный вид, может даже показаться, что животные истощены". Пресс-служба зоопарка Караганды

Специалисты просят с пониманием отнестись к естественному процессу, происходящему в животном мире.

16 мая 2024 года пресс-служба зоопарка Шымкента поделилась радостным событием с подписчиками. Как оказалось, в змеиной семье появились долгожданные малыши.