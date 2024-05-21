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Водитель скорой помощи вывел людей во время пожара в жилом доме в Алматы

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 22:30 Фото: Zakon.kz
21 мая первым о пожаре в многоэтажном жилом доме в Алматы узнал водитель скорой помощи Нариман Жамбакиев. Увидев панику людей, он начал выводить жильцов на свежий воздух, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, водитель скорой помог людям, когда подъезд начал заполняться едким дымом.

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 22:30

Фото: Zakon.kz

Кроме того, мужчина увидел задымление и побежал с огнетушителем на возгорание, говорят жильцы.

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 22:30

Фото: Zakon.kz

Между тем Нариман Жамбакиев сам рассказал о ЧП корреспонденту Zakon.kz.

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 22:30

Фото: Zakon.kz

"Я уже спала, родители были в отъезде. Проснулась от стука в дверь. Когда прошла к входной двери, практически весь коридор был в дыму. Я быстро накинула верхнюю одежду и выскочила из квартиры", – рассказала жительница дома, в котором произошел пожар.
пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 22:30

Фото: Zakon.kz

"Пожарные подразделения прибыли на место возгорания за 12 минут. Локализировали пожар за 13 минут. Ликвидировали возгорание за 18 минут. В пожаротушении участвовало 80 человек личного состава и 23 единицы техники". Оперативный дежурный Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ города Алматы Жайсанов Ержан

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в многоэтажном жилом доме в Алматы.

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