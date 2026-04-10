Студент колледжа изнасиловал 13-летнюю девочку в Павлодаре: суд вынес приговор

Студента колледжа осудили за изнасилование 13-летней девочки в Павлодаре. По версии следствия, юноша совершил преступление в 2024 году, когда сам еще был несовершеннолетним, передает Zakon.kz.

Как пишет издание irbistv.kz 10 апреля 2026 года, уголовное дело рассмотрели в закрытом режиме. Все подробности не разглашаются. Известно лишь, что парень познакомился с девочкой у нее же дома, после чего начал общение с ней через Instagram.

По версии следствия, уже меньше чем через месяц пришел к ней с конкретной целью. Школьница оказывала сопротивление, но силы были не равны. Спустя несколько дней история повторилась. На этот раз юноша явился со своими друзьями.

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 статьи 120 УК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права заниматься педагогической деятельностью и связанной с работой с несовершеннолетними сроком на два года", – огласил Нурлан Айтбаев, судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

Осужденного взяли под стражу в зале суда. Стоит отметить, ранее одного из друзей парня также осудили за изнасилование этой же девочки. Назначили 10 лет колонии. Между тем защитник студента отмечает, что доказательств, по сути, толком нет. В частности, сторона намерена подавать апелляционную жалобу.

