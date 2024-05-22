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Закрыли и угрожали: появились подробности нападения на сотрудников скорой в Алматы

Появились подробности нападения на сотрудников скорой в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 15:21 Фото: Zakon.kz
Медики скорой помощи столкнулись с агрессивным поведением пациентов во время вызова. В пресс-службе Управления общественного здравоохранения корреспонденту Zakon.kz рассказали подробности инцидента.

В ведомстве уточнили, что бригада скорой медицинской помощи подстанции №4 рано утром 21 мая 2024 года была направлена на поступивший вызов.

На месте фельдшерами был осмотрен пациент, получивший травму руки двумя днями ранее.

"Медики сообщили пациенту об отсутствии необходимости экстренной госпитализации, были даны рекомендации на амбулаторное лечение по месту прикрепления в поликлинику".Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы

Однако одна из присутствовавших в квартире отреагировала на это известие крайне агрессивно.

"Враждебное поведение выражалось в оскорблении медицинских работников и применении физической силы, в результате которого фельдшер получила травму. Более того, лица, находившиеся в квартире, закрыли дверь на ключ и не выпускали медиков под угрозой физической расправы".Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы

Медработники смогли выйти из квартиры только после приезда полицейских.

"В настоящее время физическое состояние медицинских работников удовлетворительное. Правда, не обошлось без легких телесных повреждений и психологической травмы".Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы

Ранее в пресс-службе Департамента полиции Алматы уже комментировали произошедшее.

"Сотрудниками полиции в отношении трех нарушителей правопорядка приняты меры по фактам побоев, распития спиртных напитков, нарушения тишины и проживания без регистрации".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также сказано, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

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