Приставил к горлу нож: появились подробности нападения на медиков скорой в Астане

В Управлении здравоохранения Астаны 3 июня 2024 года рассказали подробности нападения семейного дебошира на медицинского работника скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что в минувшие выходные на пульт "103" поступил вызов третьей категории срочности.

"Бригаду скорой помощи вызвала женщина. По прибытии на указанный адрес медработники обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который начал вести себя агрессивно. Когда сотрудник скорой помощи попытался провести осмотр, мужчина схватил фельдшера, затащил его в комнату и закрылся, приставив к горлу фельдшера нож", – говорится в сообщении.

Второй фельдшер сообщил об этом старшему врачу подстанции района Алматы, вызвав полицию.

"Фельдшер смог вывернуться до приезда полицейских. В результате нападения ни фельдшер, ни напавший на него мужчина ранений и травм не получили. Мужчина был задержан". Пресс-служба Управления здравоохранения Астаны

По данным управления, это далеко не единственный случай в столице, когда сотрудники скорой медицинской помощи, спасающие людей, сами оказываются под угрозой. Только за период с января по апрель 2024 года зафиксировано девять подобных инцидентов.

"Управление призывает жителей города проявлять уважение к труду медицинских работников и воздерживаться от агрессивных действий в их отношении. Важно понимать, что главная цель сотрудников скорой медицинской помощи – предоставление экстренной медицинской помощи и сохранение жизней пациентов". Пресс-служба Управления здравоохранения Астаны

О том, что на сотрудников скорой помощи вновь напали, стало известно накануне вечером. Инцидент произошел 1 июня 2024 года в Астане. Выяснилось, что женщина, пострадавшая от конфликта, вызвала медиков. По приезде на место пьяный мужчина напал на одного из фельдшеров, угрожал ножом и заперся с ним в другой комнате. Остальные медики вызвали полицейских. Дебошир задержан, в отношении него возбуждено административное производство.