В одной из алматинских высоток снова произошел пожар
Фото: Zakon.kz
В одной из высоток Алматы 22 мая произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили очевидцы, речь идет о ЖК "Премьера" в Наурызбайском районе. Дым шел из окна второго этажа. На место прибыли пожарные.
В пресс-службе ДЧС Алматы не стали комментировать происшествие. В свою очередь в МЧС сообщили, что возгорание ликвидировали за 22 минуты с момента поступления вызова. В процессе были эвакуированы 15 человек.
Причина возгорания устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.
Накануне, 21 мая вечером, в Алматы пожар разгорелся в жилом комплексе Алтын Булак – 2 по ул. Брусиловского.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript