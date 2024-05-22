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В одной из алматинских высоток снова произошел пожар

Пожар в алматинской высотке, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 16:16 Фото: Zakon.kz
В одной из высоток Алматы 22 мая произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили очевидцы, речь идет о ЖК "Премьера" в Наурызбайском районе. Дым шел из окна второго этажа. На место прибыли пожарные.

В пресс-службе ДЧС Алматы не стали комментировать происшествие. В свою очередь в МЧС сообщили, что возгорание ликвидировали за 22 минуты с момента поступления вызова. В процессе были эвакуированы 15 человек. 

Причина возгорания устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне, 21 мая вечером, в Алматы пожар разгорелся в жилом комплексе Алтын Булак – 2 по ул. Брусиловского.

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