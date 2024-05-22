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В Алматы отчима приговорили к 20 годам за убийство ребенка из мести

В Алматы отчима приговорили к 20 годам за убийство ребенка из мести , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 18:53 Фото: Zakon.kz
В Cпециализированном межрайонном суде по уголовным делам г. Алматы 22 мая вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в совершении убийства малолетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено:

  • С августа 2023 года Д. сожительствовал вместе с Т. и ее сыном от первого брака Х. в арендованной квартире. В сентябре 2023 года у подсудимого Д. на почве личной неприязни и с целью отомстить отцу ребенка возник преступный умысел совершения убийства малолетнего Х. (сына его сожительницы).
  •  Для совершения своего преступного умысла подсудимый с большой силой, кулаком, свыше 8-9 раз нанес удары по голове и животу малолетнего Х., которые привели к разрыву печени и внутреннему кровотечению.
  • Желая наступления смерти ребенка, оставил его в беспомощном состоянии в детском саду. Вследствие чего ребенок был доставлен из детского сада в больницу и через несколько дней скончался в больнице от полученных травм, несовместимых с жизнью.

Позиция сторон

  • Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.
  • Подсудимый вину не признал.
  • Потерпевшая сторона просила назначить строгое наказание.

Решение суда

  • Санкция ч. 3 ст. 99 УК предусматривает основное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
  • Отягчающих и смягчающих обстоятельств в отношении подсудимого не установлено.
  • Приговором суда подсудимый Д. признан виновным по ч. 3 ст. 99 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В сентябре 2023 года сообщалось, что в социальных сетях появилась информация о том, что в Наурызбайском районе Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка. 

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