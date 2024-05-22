В Алматы отчима приговорили к 20 годам за убийство ребенка из мести

Фото: Zakon.kz

В Cпециализированном межрайонном суде по уголовным делам г. Алматы 22 мая вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в совершении убийства малолетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено:

С августа 2023 года Д. сожительствовал вместе с Т. и ее сыном от первого брака Х. в арендованной квартире. В сентябре 2023 года у подсудимого Д. на почве личной неприязни и с целью отомстить отцу ребенка возник преступный умысел совершения убийства малолетнего Х. (сына его сожительницы).

Для совершения своего преступного умысла подсудимый с большой силой, кулаком, свыше 8-9 раз нанес удары по голове и животу малолетнего Х., которые привели к разрыву печени и внутреннему кровотечению.

Желая наступления смерти ребенка, оставил его в беспомощном состоянии в детском саду. Вследствие чего ребенок был доставлен из детского сада в больницу и через несколько дней скончался в больнице от полученных травм, несовместимых с жизнью. Позиция сторон Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Подсудимый вину не признал.

Потерпевшая сторона просила назначить строгое наказание. Решение суда Санкция ч. 3 ст. 99 УК предусматривает основное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Отягчающих и смягчающих обстоятельств в отношении подсудимого не установлено.

Приговором суда подсудимый Д. признан виновным по ч. 3 ст. 99 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Приговор суда не вступил в законную силу. В сентябре 2023 года сообщалось, что в социальных сетях появилась информация о том, что в Наурызбайском районе Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка. Читайте также Чиновники в СКО лишили жилья 43 детей-сирот Ударил кулаком в живот: водитель напал на охранника ЖК в Алматы В Акмолинской области аферистка выманила у пенсионеров 9 млн тенге

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