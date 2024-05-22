Дамбу прорвало на реке Жайык: на место ЧС приехал аким Атырауской области

В Махамбетском районе Атырауской области 23 мая началась полная эвакуация населения, включена сирена, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, в селе Жалгансай Махамбетского района, ближе к полуночи, прорвало возведенную дамбу.

"В данный момент под угрозой затопления – сельский медицинский пункт. Для стабилизации ситуации с районного центра запрошены дополнительные силы и средства. На месте ЧС находится аким области. В 01:20 были включены сирены оповещения. Началась эвакуация жителей села в здание школы, также в районный центр", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram/oper_shtab_atyrau

Отмечается, что на данный момент для ликвидации ЧС задействовано 15 единиц техники и 50 военных личного состава Минобороны.

"Село Жалгансай находится в 15 км от районного центра села Махамбет. Население села Жалгансай – 1286 человек. Количество домов – 237", – сообщил оперштаб.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области 20 мая 2024 года, на трассе Атырау – Индер произошел разлив реки Жайык (Урал). В связи с этим срочно возводят защитные дамбы.

