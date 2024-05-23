В зоопарке Алматы умер прибывший из Праги медведь – чехи требуют расследования

В алматинском зоопарке умер белый медведь, присланный из зоопарка столицы Чехии. Теперь директор пражского зоопарка намерен требовать проведения расследования обстоятельств гибели животного, сообщает Zakon.kz.

Об этом Мирослав Бобек написал в соцсетях. По его словам, белого медведя Тома перевезли в Алматы по рекомендации Европейской программы по защите видов, находящихся под угрозой исчезновения (EEP).

"Условия в зоопарке сейчас лучше, чем в нашем, и у Тома должна была быть возможность размножаться. Том покинул нас 28 марта без каких-либо признаков болезни, и, насколько нам известно, транспорт до Алматы прошел без особых проблем. Впоследствии мы получили фотодокументацию и письменные отчеты из Алматы. В последнем из них, датированном 15 апреля, конкретно говорится, что "с медведем все в порядке". Мирослав Бобек

Больше, по словам директора пражского зоопарка, информация от алматинских коллег не поступала. Имеющиеся вопросы остались без ответа.

Когда в Праге приняли решение посетить Алматы, чтобы проверить Тома, оттуда пришло следующее сообщение:

"У нас плохие новости. Медведь Том умер 4 мая. Вскрытие показало, что причиной смерти стала интоксикация организма вследствие хронического гнилостного воспаления лобной и носовой полостей с полной закупоркой носовых ходов слизью и некротическим веществом, что привело к отеку головного мозга. Это длительная болезнь. Медведь приехал уже больной из вашего зоопарка. Вскрытие проводил независимый эксперт, профессор кафедры патологической анатомии НИИ. Все фотографии вскрытия доступны. Все материалы вскрытия будут отправлены вам и комитету EEP".

Мирослав Бобек пишет, что не понимает, почему алматинский зоопарк 18 дней скрывал от них эту новость.

"Мы потребуем тщательного расследования смерти Тома и адресуем наши сомнения ЕАЗА, посольству Чешской Республики в Казахстане, а также посольству Казахстана в Праге". Мирослав Бобек

Недавно алматинский зоопарк выступил с заявлением и решил напомнить всем гостям о важности соблюдения правил безопасности.