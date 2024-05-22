Алматинский зоопарк напомнил посетителям важное правило

Алматинский зоопарк выступил с заявлением и решил напомнить всем гостям о важности соблюдения правил безопасности, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 22 мая 2024 года сказано, что с наступлением теплых дней число посетителей в зоопарке значительно возрастает, но вместе с этим увеличивается и количество нарушений правил поведения.

"Прежде всего, родители, пожалуйста, следите за своими детьми, чтобы избежать возможных инцидентов. Не разрешайте им вставать за ограждения и перелезать через них. Не сажайте детей на заборы, а также избегайте просовывания пальцев через прутья". Пресс-служба зоопарка Алматы

Также сказано, что кормление животных строго запрещено.

"Так как у каждого из них есть свой специально разработанный рацион. Человеческие "вкусняшки", такие как чипсы и поп-корн и прочее, ветки и листья растений, находящиеся за ограждением, могут нанести вред здоровью животных и даже привести к смерти". Пресс-служба зоопарка Алматы

Кроме того, посетителей просят воздержаться от стука по стеклу и издавания громких звуков, чтобы не нервировать питомцев.

"И помните, что на территории зоопарка запрещено находиться в нетрезвом состоянии и употреблять спиртные напитки. Соблюдая все эти правила, вы не только сделаете свой отдых приятным и безопасным, но и поможете нам заботиться о благополучии наших животных". Пресс-служба зоопарка Алматы

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18 мая 2024 года администрация зоопарка Караганды обратилась с заявлением к посетителям. Там отметили, что сейчас у животных идет процесс сезонной линьки. Специалисты просят с пониманием отнестись к естественному процессу, происходящему в животном мире.