Причину смерти чешского медведя Тома назвали в зоопарке Алматы

Новость о смерти недавно прибывшего в Алматы чешского полярного медведя Тома повергла в шок практически всех. Теперь руководство Пражского зоопарка требует провести тщательное расследование. Сегодня ситуацию прокомментировали в Алматинском зоопарке, сообщает Zakon.kz.

О смерти полярного медведя, не так давно прибывшего в Алматы, накануне сообщил в соцсетях директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек. По его словам, Том покинул зоопарк 28 марта 2024 года без каких-либо признаков болезни, и, насколько им было известно, транспортировка до Алматы прошла без особых проблем.

В своем посте Бобек отметил, что перевезти медведя в Алматы рекомендовала Европейская программа по защите видов, находящихся под угрозой исчезновения (EEP). Но уже после 18 дней в Алматинском зоопарке заявили, что медведь Том умер 4 мая 2024 года. И сегодня ситуацию о смерти 17-летнего полярного медведя прокомментировал директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков.

"Том являлся для нас особенным животным. Это внук знаменитого белого медведя Алькора из Алматинского зоопарка, прожившего у нас рекордные 30 лет. Мы получили Тома в рамках Европейской программы по сохранению вымирающих видов животных. У нас были большие планы. Однако, к сожалению, мы не смогли реализовать их. Сегодня получили результаты всех исследований и теперь можем сообщить точные данные о смерти Тома", – сказал Сеилхан Акилбеков.

Между тем ветврачи отметили, что обнаруженная опухоль развивалась в течение нескольких лет. На момент прибытия в Алматы Том был нездоров.

"Причиной смерти медведя стала опухоль (хондрома), локализованная в носовых ходах с полным их закрытием, слизистый секрет оставался в пазухах, что привело к гнилостному воспалению, общей интоксикации организма и отеку мозга. Хондрома клинически проявлялась у белого медведя двухсторонним закрытием носовых ходов с нарушением аэрации, полным отсутствием циркуляции воздуха и оттока секрета слизистой оболочки, в результате чего развилось гнилостное воспаление носовых ходов и лобных пазух, приведшее к общему септическому состоянию организма", – рассказал патоморфолог, профессор Амангелды Мауланов, который проводил исследования.

Zakon.kz связался с экспертами по правам животных в Казахстане и узнал, с чем может быть связана смерть полярного медведя из Чехии, а также вспомнил, какие инциденты с животными были ранее в зоопарке Алматы.

По словам независимого экологического обозревателя, фотографа дикой природы Сакена Дилдахмета, главные вопросы состоят в том, в каком состоянии был медведь во время перевозки, какие были условия транспортировки и как содержали животное после прибытия.

"Условия транспортировки многое решают. Потому что в дороге дикие животные могут получить фактор беспокойства из-за смены климата и зоопарка. Они психологически трудно переносят путь. Также содержание медведя после прибытия. Важно, как кормили и соблюдали ли рацион. Белый медведь требует более калорийного питания. Как раз наступила весна, они собирают жир на зиму. К примеру, кроме красного мяса, нужно добавлять и другие добавки, сердце, печень, кролика, курицу и различные витамины", – говорит Сакен Дилдахмет.

Специалист отмечает, что после транспортировки любое дикое животное как минимум месяц находится на карантине. И в это время важно, какие были наблюдения во время этого пребывания. Например, в пути медведь мог подхватить вирусы, а ветеринары в свою очередь должны обратить на это внимание. Сакен Дилдахмет считает, что казахстанский климат не подходит для полярного медведя и вот почему.

"Я сам несколько раз был в Алматинском зоопарке, видел медведя, который есть сейчас и который был 10-15 лет назад. Для белого полярного медведя жаркая погода не подходит. Мороз – это климат белого полярного медведя. Возможно, такому медведю нужен искусственный снег. В бассейне нужна ледяная вода, а соблюдаются ли такие требования?" – объяснил Дилдахмет.

Также специалист поясняет, что в настоящее время место, где находится полярный медведь, маленькое и его нужно расширить. Еще одной проблемой стала и культура посещения зоопарков. Люди зачастую приходят и что-то бросают в вольеры, а бывают такие случаи, когда посетители кричат и стучат по ограждениям. Все это погружает животное в стрессовое состояние.

Говоря о причинах смерти полярного медведя Тома из Чехии, эксперт считает, что нужно конкретно разбираться по всем моментам и нельзя однозначно сказать, что виновна та страна, где произошла смерть животного.

"Сейчас трудно что-то сказать и нельзя напрямую винить наш зоопарк. Поскольку любое дикое животное испытывает большой шок при перевозке. То, что они выживут, – это тоже большой вопрос. Даже мировая практика показывает. Помните, в России китовая тюрьма. Они держали касаток, потом потихоньку начали отпускать и тоже были такие случаи. Может, они отправили его, чтобы он смерть встретил в Казахстане. Но, думаю, животного также должны были проверять перед отправкой и смотреть на его возраст и состояние на месте", – говорит Сакен Дилдахмет.

Фото: Zakon.kz

Чтобы детально выяснить обстоятельства смерти медведя, Zakon.kz связался со специалистом по правам животных Ангелиной Котенко, которая была сторонним наблюдателем за прибывшим из Праги медведем и представителем зоозащиты, поэтому узнала о смерти медведя еще раньше.

"Я вам могу сказать, как специалист, вины Алматинского зоопарка в гибели медведя нет. Медведь прошел с проблемами и с травмами, плохо дышал. У нас были разные истории в Алматинском зоопарке, и на протяжении 15 лет я всегда честно освещала любую ситуацию, где что было неправильно. Вот здесь угробили, вот здесь убили", – отмечает Ангелина Котенко.

По ее мнению, здесь больше вопрос не к Алматинскому, а к Пражскому зоопарку. Зачем они отправили 17-летнего медведя, который достаточно взрослый? Ведь в природе они живут 15-20 лет. Долгожители белые медведи – это исключение, говорит она.

"Специалистов по белым медведям в Алматинском зоопарке достаточно. К примеру, у нас полярный медведь Алькор прожил 31 год. Легендарный медведь. Если говорить о Томе, то вскрытие показало, что у медведя была опухоль в голове, никто ничего сделать не мог. Она образовалась давно. Но Алматинский зоопарк сделал все, чтобы спасти медведя. Мне очень обидно, что чешские граждане защищают Чехию, а наши казахстанские граждане не защищают свой собственный единственный зоопарк", – говорит Котенко.

На вопрос: почему зоопарк Алматы молчал 18 дней, спикер объяснила, что координатору Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов сообщили о том, что медведь пал, однако чтобы оповестить всех, нужно знать причину смерти.

"Медведь пришел к нам по программе, поэтому казахстанская сторона не могла отказываться. У каждого животного есть свой координатор. Один на весь мир, который сидит в ЕАЗА. То, что не сообщили Пражскому зоопарку, это как раз потому, что вскрытие занимает определенное время и проводились гистологические анализы. Это так же как у человека, мы должны знать, отчего умерло то или иное животное. Гистология занимает от 18 до 30 дней. Когда все официально известно, оповещаются все", – сказала Ангелина.

К слову, такие случаи в зоопарке Алматы были и раньше. Так, 30 марта 2016 года стало известно о гибели снежных барсов, которые, по версии администрации, пали от пневмонии. Тогда одной из причин специалисты назвали неправильное расположение вольера, его сделали у водоема. 8 мая 2016 года умерла тигрица Куралай. У нее были практически такие же симптомы, что и у умерших барсов, – абсорбирующая пневмония. 5 октября того же года умер жираф Мелман. Сначала в Сети появилась информация, что ему сломали шею, когда грузили для перевозки, а позже зоопарк опроверг эту информацию и сообщил, что он умер от отека мозга неизвестной этиологии.