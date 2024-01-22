Таксист в наркотическом опьянении возил пассажиров в Костанайской области

Жизни пяти пассажиров подверг опасности таксист в наркотическом опьянении в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает полиция, нарушитель занимался перевозкой пассажиров и свой очередной рейс совершал, употребив марихуану.

"22 января в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Автобус" и "Перевозчик" сотрудниками полиции на автодороге "Жаксы – Есиль – Бузулук" была остановлена автомашина марки Toyota Alphard под управлением 34-летнего жителя Костаная", – говорится в сообщении.

В ходе разбирательства полицейские установили что водитель, используя популярное мобильное приложение незаконно занимался частным извозом пассажиров из столицы в Костанай.

"Более того, перед выездом и в пути мужчина употреблял наркотическое средство "марихуана", тем самым создавая опасность жизни пяти пассажиров, которые на момент остановки находились в салоне", – отмечает полиция.

Ранее сообщалось, что лишенный прав водитель работал на автобусном маршруте в Актобе. Мужчина возил пассажиров после того, как его лишили водительского удостоверения. Причиной лишения стала задолженность по алиментам