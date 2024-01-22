Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Таксист в наркотическом опьянении возил пассажиров в Костанайской области

Таксист в наркотическом опьянении возил пассажиров в Костанайской области Фото: pixabay
Жизни пяти пассажиров подверг опасности таксист в наркотическом опьянении в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает полиция, нарушитель занимался перевозкой пассажиров и свой очередной рейс совершал, употребив марихуану.

"22 января в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Автобус" и "Перевозчик" сотрудниками полиции на автодороге "Жаксы – Есиль – Бузулук" была остановлена автомашина марки Toyota Alphard под управлением 34-летнего жителя Костаная", – говорится в сообщении.

В ходе разбирательства полицейские установили что водитель, используя популярное мобильное приложение незаконно занимался частным извозом пассажиров из столицы в Костанай.

"Более того, перед выездом и в пути мужчина употреблял наркотическое средство "марихуана", тем самым создавая опасность жизни пяти пассажиров, которые на момент остановки находились в салоне", – отмечает полиция.

Ранее сообщалось, что лишенный прав водитель работал на автобусном маршруте в Актобе. Мужчина возил пассажиров после того, как его лишили водительского удостоверения. Причиной лишения стала задолженность по алиментам

Читайте также

Мужчина умер от сепсиса после простейшей операции в Караганде
Мужчина умер от сепсиса после простой операции в Караганде
Пьяного казахстанца, оскорбившего сотрудницу аэропорта Атырау, наказали
Матерился и оскорблял: пьяного дебошира, устроившего скандал в аэропорту Атырау, наказали
Казахстанца, разыскиваемого Интерполом, арестовали в Турции
Казахстанца, разыскиваемого Интерполом, арестовали в Турции
Диана Абдуллаева
Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три привычки для долголетия
Три привычки для долголетия
Измения правила пенсионных выплат
В Казахстане изменились правила пенсионных выплат
Кайрат Нуртас, Баян Максаткызы
Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения
Наряд Абдукаримовой на юбилее Алагузовой восхитил и разозлил комментаторов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: