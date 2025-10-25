#АЭС в Казахстане
Общество

Таксист под наркотиками вез пассажиров в Костанай

Таксист под наркотиками вез пассажиров в Костанай, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 11:42 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области задержан таксист в состоянии наркотического опьянения, который вез троих пассажиров в Костанай, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками патрульной полиции Акмолинской области на 1006-м км автодороги Екатеринбург – Алматы был остановлен автомобиль Toyota Alphard, следовавший в сторону Костаная.

"За рулем находился мужчина 2002 года рождения, который осуществлял частный извоз без соответствующих разрешительных документов. В салоне находились трое пассажиров – двое из них оказались родственниками водителя, а еще один был клиентом, которого тот нашел через приложение, направлявшимся из Астаны в Костанай. За поездку водитель взял с клиента 15 тыс. тенге".ДП Акмолинской области

Во время проверки инспекторы патрульной полиции выявили у водителя признаки наркотического опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления запрещенных веществ, сообщили в ДП.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по статьям:

  • 608 часть 1 КоАП РК – управление транспортным средством в состоянии опьянения;
  • 463 часть 1 КоАП РК – осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без соответствующего разрешения (лицензии).

Автомобиль водворен на штрафную стоянку.

"Патрульная полиция Акмолинской области напоминает, что управление транспортом в состоянии опьянения и нелегальные пассажирские перевозки создают серьезную угрозу безопасности дорожного движения".ДП Акмолинской области

За подобные нарушения предусмотрено лишение права управления транспортом, административный арест и штрафные санкции.

Масштабные рейды провели по всей стране Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля, административная полиция при координации Главной транспортной прокуратуры. В Министерстве транспорта 17 октября рассказали об итогах этих рейдов.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
