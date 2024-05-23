Смертельное столкновение автомобилей произошло в Алматы

Ночью 24 мая по пр. Райымбека, недалеко от городской клинической больницы № 7, произошло смертельное столкновение двух автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Двигаясь по крайней правой полосе по пр. Райымбека в восточном направлении, водитель автомобиля Toyota Camry планировал свернуть в сторону мкр. Алтын бесик. В это же время по автобусной полосе ехал автомобиль Toyota Сorolla. Не заметив его он стал поворачивать и врезается на полном ходу в автомобиль Toyota Сorolla.

В результате этого автомобиль Toyota Camry откинуло сторону. Тем временем Toyota Сorolla вылетел с дороги и врезался в мощную опору билборда. После жесткого столкновения с опорой билборда, неуправляемый автомобиль вылетел на тротуар.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Свидетелями происшествия стали множество других проезжающих водителей, которые остановившись принялись доставать из автомобиля из Toyota Сorolla пострадавших. Один из из них скончался на месте. Помимо него из салона достали также еще достали троих человек, одному из которых 17 лет.

Фото: Zakon.kz

Оставшихся в живых госпитализировали в ближайшую больницу, 17-летнего – в детскую больницу. Все трое находились в тяжелом состоянии.

Прибывшим на место сотрудники полиции предстоит узнать, кто в момент ДТП находился за рулем автомобиля Toyota Сorolla, поскольку очевидцы ДТП стали доставать всех из автомобиля и растаскивать в стороны, опасаясь возгорания автомобиля. В свою очередь водитель автомобиля Toyota Camry дает показания.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что сейчас в рамках пилотного проекта легковым автомобилям разрешено передвигаться по автобусной полосе в ночное время. Но в случае этого ДТП налицо несоблюдение правила маневрирования. Водитель Toyota Camry должен был убедиться в безопасности своего маневра, прежде чем допустить поворот.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

21 мая на брифинге в СЦК председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев высказался о высоких штрафах за нарушения правил дорожного движения в Казахстане.