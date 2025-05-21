Два автомобиля врезались в строящуюся остановку в Алматы

Ночью 22 мая в Алматы произошло ДТП. Инцидент случился на проспекте Райымбека, напротив "Городской клинической больницы №7", сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, автомобиль Nissan Cefiro был припаркован в восточном направлении на автобусной полосе, где идет строительство автобусного комплекса.

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Внутри автомобиля находился мужчина. В этот момент по Райымбека, попутно ему, на восток двигался Toyota Camry.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал отец водителя Toyota, его сына подрезал неизвестный автомобиль и он, чтобы избежать столкновения, вывернул руль в сторону.

Фото: Zakon.kz

В результате этого маневра он потерял управление и транспорт вынесло в сторону строящегося автобусного комплекса, где находился Nissan Cefiro.

Фото: Zakon.kz

Так Camry на полном ходу врезался в Nissan.

Фото: Zakon.kz

От мощного удара Cefiro отбросило в сторону на паллеты со строительным материалом с бетонными блоками, а Toyota Camry пронесло вперед, где автомобиль также врезался в блоки.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадали оба водителя. Их увезли в находившуюся неподалеку клиническую больницу №7.

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

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