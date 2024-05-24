Крупный пожар произошел в ресторанном комплексе Уральска

Крупный пожар 24 мая произошел в ресторанном комплексе в Уральске, на месте создан штаб пожаротушения, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, в одном из ресторанов г. Уральска происходит горение кровли двухэтажного банкетного зала на предварительной площади 650 м. кв.

"Сведений по пострадавшим не поступало. На месте вызова создан штаб пожаротушения", – говорится в сообщении.





Ранее сообщалось о другом пожаре. 23 мая текущего года в 22:28 в Целиноградском районе селе Ы. Алтынсарин по улице Жаин произошло короткое замыкание электропроводки с последующим горением в частном жилом доме.