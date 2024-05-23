Пожар вспыхнул из-за короткого замыкания в частном доме в Акмолинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

23 мая текущего года в 22:28 в Целиноградском районе селе Ы. Алтынсарин по улице Жаин произошло короткое замыкание электропроводки с последующим горением в частном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

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