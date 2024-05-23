Пожар вспыхнул из-за короткого замыкания в частном доме в Акмолинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
23 мая текущего года в 22:28 в Целиноградском районе селе Ы. Алтынсарин по улице Жаин произошло короткое замыкание электропроводки с последующим горением в частном жилом доме, сообщает Zakon.kz.
По предварительной оценке, площадь пожара составила 10 кв. м.
"Незамедлительно на место вызова выехали четверо спасателей и одна единица техники ДЧС Акмолинской области и 10 человек, две единицы техники ДЧС г. Астаны. Пожар ликвидирован 23:10".Пресс-служба МЧС РК
Жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в одной из алматинских высоток снова произошел пожар.
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