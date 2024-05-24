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В Алматы загорелся цех по переработке подержанных автошин

В Алматы загорелся цех по переработке подержанных машин , фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 20:46 Фото: Zakon.kz
В Алматы 24 мая произошел пожар в цехе по переработке подержанных автошин. Об этом Zakon.kz сообщили в городском ДЧС.

В ведомстве отметили, что в 18:56 силы и средства пожарных частей Турксибского района были направлены на сообщение о задымлении по адресу: Илийский тракт, 15.

"По прибытии первых расчетов установлено задымление от загоревшихся отходов переработки б/у автошин в помещении цеха на площади 50 кв. м. Создалось сильное задымление – работали звенья газодымозащитной службы. Для снижения концентрации дыма задействован автомобиль дымоудаления", – рассказали в ДЧС.


Также сообщается, что загорание локализовано в 19:36 и ликвидировано в 19:43. Принятыми мерами не допущено распространение на соседнее здание и большой материальный ущерб.

"Информации о жертвах и пострадавших нет. Площадь здания составляла более двух тыс. кв. м, там находилась пожарная загрузка из старых шин для переработки, пожарные же "удержали" огонь на площади в 50 кв. м", – пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом возгорании. Крупный пожар 24 мая произошел в ресторанном комплексе в Уральске, на месте был создан штаб пожаротушения.

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