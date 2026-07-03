СПА-салон вспыхнул в жилом доме в Астане

В Астане спасатели ликвидировали возгорание в СПА-салоне, расположенном в жилом 12-этажном доме в районе Нура на улице К. Мухамедханова, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, до прибытия пожарных расчетов посетители самостоятельно покинули помещение. Сообщений о пострадавших на пульт 112 не поступало.

Пожар был полностью ликвидирован на площади 20 кв. м. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар в одной из областей Казахстана выдал себя из космоса.