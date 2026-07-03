СПА-салон вспыхнул в жилом доме в Астане
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане спасатели ликвидировали возгорание в СПА-салоне, расположенном в жилом 12-этажном доме в районе Нура на улице К. Мухамедханова, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, до прибытия пожарных расчетов посетители самостоятельно покинули помещение. Сообщений о пострадавших на пульт 112 не поступало.
Пожар был полностью ликвидирован на площади 20 кв. м. В результате происшествия пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что пожар в одной из областей Казахстана выдал себя из космоса.
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