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В Карагандинской области бруцеллез выявили у коров сразу в восьми селах

В Карагандинской области бруцеллез выявили у коров сразу в восьми селах , фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 01:08 Фото: pixabay
Сразу в восьми селах Карагандинской области введены санитарные ограничения. Там у коров обнаружили бруцеллез, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 24 мая телеканал "КТК", инфекцию выявили в Абайском, Шетском, Нуринском и Каркаралинском районах. Среди людей заболевших пока нет. Отмечается, что бруцеллез передается человеку через молоко и мелкие раны на коже.

"Поэтому сельчан просят быть крайне осторожными. По возможности пользоваться перчатками и обязательно кипятить молоко перед употреблением. В селах начали повсеместный сбор анализов. Запретили вывозить животных в другие населенные пункты", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что 18 коров, у которых диагноз подтвердился, уже отправили на колбасные заводы. 

"Каждые 15-20 дней все поголовье подвергается для исследования. При выявлении отделяется и отправляется на санитарную бойню, на пункт переработки. Компенсация: 30% – с государства по средней стоимости, 70% – с предприятия", – рассказал руководитель Карагандинской областной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Ержан Бекетбаев.

Ранее стало известно, что в Туркестанской области в двух селах ввели карантин из-за бешенства скота. Заразную болезнь нашли у овец, коров и лошадей.

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