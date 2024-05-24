В Карагандинской области бруцеллез выявили у коров сразу в восьми селах

Сразу в восьми селах Карагандинской области введены санитарные ограничения. Там у коров обнаружили бруцеллез, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 24 мая телеканал "КТК", инфекцию выявили в Абайском, Шетском, Нуринском и Каркаралинском районах. Среди людей заболевших пока нет. Отмечается, что бруцеллез передается человеку через молоко и мелкие раны на коже.

"Поэтому сельчан просят быть крайне осторожными. По возможности пользоваться перчатками и обязательно кипятить молоко перед употреблением. В селах начали повсеместный сбор анализов. Запретили вывозить животных в другие населенные пункты", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что 18 коров, у которых диагноз подтвердился, уже отправили на колбасные заводы.

"Каждые 15-20 дней все поголовье подвергается для исследования. При выявлении отделяется и отправляется на санитарную бойню, на пункт переработки. Компенсация: 30% – с государства по средней стоимости, 70% – с предприятия", – рассказал руководитель Карагандинской областной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Ержан Бекетбаев.

Ранее стало известно, что в Туркестанской области в двух селах ввели карантин из-за бешенства скота. Заразную болезнь нашли у овец, коров и лошадей.