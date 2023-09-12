В Караганде из-за бруцеллеза планируют зарезать более двух тысяч коров

Свыше двух тысяч коров зарежут в Карагандинской области из-за распространения бруцеллеза, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, инфекцию обнаружили в нескольких населенных пунктах региона.

Как уточняется, в 3 районах ввели ограничения на вывоз молока и мяса. В селах проводят санитарную обработку. При этом, как пояснили ветинспекторы, мясо зараженных коров отправят в колбасные цеха. После переработки оно будет пригодно в пищу. У оставшегося скота возьмут кровь на ПЦР, чтобы исключить заражение.

"Оно уходит только на колбасные изделия, а если такие характеристики отсутствуют, то с выдержкой 12 часов охлаждение отправляется на реализацию. Рекомендация для населения и владельцев животных для всех субъектов – первое, всегда кипяченное молоко желательно 100° при 5 минутах. Обязательное условие есть хорошо сваренное мясо 2,5-3 часа". Руководитель Управления ветеринарии Карагандинской области Кайрбек Турсынбеков

Бруцеллез – это опасное заболевание, которое передается человеку. С начала года им заболели 19 карагандинцев.

Ранее, в июне, сообщалось, что в Костанайской области 18 человек заразились бруцеллезом.