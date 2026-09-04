Большая змея потревожила карагандинцев

Карагандинцы вызвали спасателей из-за большой змеи. Сотрудники МЧС отловили ее вблизи их дома, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что на пульт "112" поступило сообщение о том, что в Приозерске вблизи дома была замечена змея.

"Прибывшие на место спасатели оценили обстановку и с помощью специального инструмента "змеелов" безопасно отловили пресмыкающееся. После этого змею выпустили в естественную среду обитания, вдали от жилых домов и мест пребывания людей", – заявили в министерстве.

Спасатели напоминают: при встрече со змеей не пытайтесь поймать или прогнать ее самостоятельно. Сохраняйте спокойствие, держитесь на безопасном расстоянии и не допускайте к пресмыкающемуся детей и домашних животных. Если змея представляет угрозу, незамедлительно звоните по номеру "112".

С начала сезона спасатели Шымкента получили 293 сообщения о змеях и в 169 случаях отловили пресмыкающихся.