#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
456.56
530.52
5.28
События

Большая змея потревожила карагандинцев

Змея, дорога , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 19:56 Фото: pixabay
Карагандинцы вызвали спасателей из-за большой змеи. Сотрудники МЧС отловили ее вблизи их дома, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что на пульт "112" поступило сообщение о том, что в Приозерске вблизи дома была замечена змея.

"Прибывшие на место спасатели оценили обстановку и с помощью специального инструмента "змеелов" безопасно отловили пресмыкающееся. После этого змею выпустили в естественную среду обитания, вдали от жилых домов и мест пребывания людей", – заявили в министерстве.

Спасатели напоминают: при встрече со змеей не пытайтесь поймать или прогнать ее самостоятельно. Сохраняйте спокойствие, держитесь на безопасном расстоянии и не допускайте к пресмыкающемуся детей и домашних животных. Если змея представляет угрозу, незамедлительно звоните по номеру "112".

С начала сезона спасатели Шымкента получили 293 сообщения о змеях и в 169 случаях отловили пресмыкающихся.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
Читайте также
Провокация на камеру закончилась арестом: что произошло в Алматы
20:39, Сегодня
Провокация на камеру закончилась арестом: что произошло в Алматы
змея
09:09, 05 июля 2026
Змея заползла во двор частного дома в Алматинской области
Шымкент, змеи, спасатели
23:34, 07 мая 2025
Змеи пробрались в частный сектор Шымкента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ISU
21:19, Сегодня
Дзепка выиграла третий этап юниорского Гран-при ISU в Таиланде, Сосновская - 18-я
Пётр Ян после боя в UFC
21:07, Сегодня
Пётр Ян завершил первый этап подготовки к третьему бою с Двалишвили
ФК &quot;Туран&quot;
20:33, Сегодня
Появился видеообзор матча Первой лиги "Каспий М" - "Туран"
Мирра Андреевая
20:07, Сегодня
Мирра Андреева оценила свою форму после разгромной победы на US Open - 2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: