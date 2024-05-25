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Мощный ливень затопил мостовую в Шымкенте

Мощный ливень затопил мостовую в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 20:02 Фото: МЧС РК
Мощный ливень 25 мая затопил мостовую в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает МЧС РК, в результате ливневых дождей в Шымкенте подтоплена мостовая на пересечении Темирланского шоссе и улицы Ахунбабаева.

"Глубина дождевой воды составляет 50 см. В водоотведении задействованы силы ДЧС города Шымкент и городских служб", – говорится в сообщении.
Мощный ливень затопил мостовую в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 20:02

Фото: МЧС РК

Как пишет Оtyrar.kz, вода заполнила проезжую часть, создав пробки и затруднив движение.

Видеозаписи, снятые очевидцами, демонстрируют, как машины едут по воде, которая достигает половины колес. Некоторые водители, не желая рисковать, развернулись и поехали в объезд.

Ранее сообщалось, что в конце мая поселок Акколь в Акмолинской области завалило снегом. 

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