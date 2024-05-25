В конце мая поселок Акколь в Акмолинской области завалило снегом

В последнюю субботу весны, 25 мая, в поселке Акколь Акмолинской области выпал снег. Корреспондент Zakon.kz делится фото и видео последствий непогоды, сообщает Zakon.kz

На кадрах видно, как на фоне густой зелени обильно падает снег.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Непогода разыгралась в день открытия памятника и сквера в честь 100-летия Героя Советского Союза, Халық қаhaрманы, первого министра обороны РК генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

Фото: Zakon.kz

Позже снегопад перешел в буран, который сопровождался сильным ветром и похолоданием.

Небольшой городок Акколь, где проживает более 14 тыс. жителей, расположен недалеко от Астаны. Главная особенность поселка городского типа – живописность природы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Вокруг растут внушительные хвойные деревья, а близлежащие леса изобилуют грибами, ягодами и целебными травами. Место весьма популярно среди туристов.

24 мая синоптики предупреждали о резкой смене погоды, выпустив штормовое предупреждение.