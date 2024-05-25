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В конце мая поселок Акколь в Акмолинской области завалило снегом

В конце мая в Акколе Акмолинской области выпал снег, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 10:37 Фото: Zakon.kz
В последнюю субботу весны, 25 мая, в поселке Акколь Акмолинской области выпал снег. Корреспондент Zakon.kz делится фото и видео последствий непогоды, сообщает Zakon.kz

На кадрах видно, как на фоне густой зелени обильно падает снег.

Акколь, конец весны, май, Акмолинская область, выпал снег, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 10:37

Фото: Zakon.kz

в Акколе выпал майский снег, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 10:37

Фото: Zakon.kz

Непогода разыгралась в день открытия памятника и сквера в честь 100-летия Героя Советского Союза, Халық қаhaрманы, первого министра обороны РК генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

снегопад в Акколе, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 10:37

Фото: Zakon.kz

Позже снегопад перешел в буран, который сопровождался сильным ветром и похолоданием.

Небольшой городок Акколь, где проживает более 14 тыс. жителей, расположен недалеко от Астаны. Главная особенность поселка городского типа – живописность природы.

Акколь, конец весны, май, Акмолинская область, выпал снег, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 10:37

Фото: Zakon.kz

Снег в Акколе, Акмолинская область, майский снег, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 10:37

Фото: Zakon.kz

Вокруг растут внушительные хвойные деревья, а близлежащие леса изобилуют грибами, ягодами и целебными травами. Место весьма популярно среди туристов.

24 мая синоптики предупреждали о резкой смене погоды, выпустив штормовое предупреждение.

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