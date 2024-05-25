В конце мая поселок Акколь в Акмолинской области завалило снегом
На кадрах видно, как на фоне густой зелени обильно падает снег.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Непогода разыгралась в день открытия памятника и сквера в честь 100-летия Героя Советского Союза, Халық қаhaрманы, первого министра обороны РК генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.
Фото: Zakon.kz
Позже снегопад перешел в буран, который сопровождался сильным ветром и похолоданием.
Небольшой городок Акколь, где проживает более 14 тыс. жителей, расположен недалеко от Астаны. Главная особенность поселка городского типа – живописность природы.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Вокруг растут внушительные хвойные деревья, а близлежащие леса изобилуют грибами, ягодами и целебными травами. Место весьма популярно среди туристов.
24 мая синоптики предупреждали о резкой смене погоды, выпустив штормовое предупреждение.