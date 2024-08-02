Мощный ливень затопил улицы в Астане: акимат сделал заявление

Мощный ливень 2 августа в очередной раз затопил улицы в Астане, в акимате заявили, что последствия проливного дождя сейчас устраняют, сообщает Zakon.kz.

В Казнете астанчане делятся видео, на которых машины буквально "плывут" по воде. На одном кадре вода заходит в общественный транспорт.





В акимате сообщили, что в столице после сильного ливня порядка 200 единиц техники откачивают воду с улиц.





"В связи с обильными осадками, по ряду улиц имеется скопление воды. Все коммунальные службы находятся на местах и ведут работы по откачке. На потопленных участках работают дежурные бригады. Организация Elorda eco system на постоянной основе ведет соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистку коллекторов и дождеприемников, пропарку труб, откачку вод, строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений и др. Эти меры ранее позволили решить проблему с подтоплениями на более 200 проблемных участках", – говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что восстановительные работы также ведутся службами "Астана-РЭК", аварийно-восстановительными бригадами и др.

"Все оперативно-выездные бригады и техника АО "Астана-РЭК " уже находятся на местах аварийных отключений электроэнергии и приступили к восстановлению электроснабжения. Техника и персонал полностью готовы к незамедлительным действиям, чтобы максимально быстро восстановить стабильное электроснабжение", – рассказали в акимате.

Также сообщается, что на данный момент аварийные отключения произошли по шести электрическим линиям.

Ранее сообщалось, что шквальный ветер накрыл Астану, снесло облицовку домов, а молния попала в ТРЦ "Хан Шатыр".

