Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мощный ливень затопил улицы в Астане: акимат сделал заявление

Мощный ливень затопил улицы в Астане: акимат сделал заявление , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 19:27 Фото: pixabay
Мощный ливень 2 августа в очередной раз затопил улицы в Астане, в акимате заявили, что последствия проливного дождя сейчас устраняют, сообщает Zakon.kz.

В Казнете астанчане делятся видео, на которых машины буквально "плывут" по воде. На одном кадре вода заходит в общественный транспорт. 


В акимате сообщили, что в столице после сильного ливня порядка 200 единиц техники откачивают воду с улиц. 


"В связи с обильными осадками, по ряду улиц имеется скопление воды. Все коммунальные службы находятся на местах и ведут работы по откачке. На потопленных участках работают дежурные бригады. Организация Elorda eco system на постоянной основе ведет соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистку коллекторов и дождеприемников, пропарку труб, откачку вод, строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений и др. Эти меры ранее позволили решить проблему с подтоплениями на более 200 проблемных участках", – говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что восстановительные работы также ведутся службами "Астана-РЭК", аварийно-восстановительными бригадами и др.

"Все оперативно-выездные бригады и техника АО "Астана-РЭК " уже находятся на местах аварийных отключений электроэнергии и приступили к восстановлению электроснабжения. Техника и персонал полностью готовы к незамедлительным действиям, чтобы максимально быстро восстановить стабильное электроснабжение", – рассказали в акимате.

Также сообщается, что на данный момент аварийные отключения произошли по шести электрическим линиям.

Ранее сообщалось, что шквальный ветер накрыл Астану, снесло облицовку домов, а молния попала в ТРЦ "Хан Шатыр". 

Читайте также

Иван Пыленок
Скончался вратарь молодежной хоккейной команды "Торпедо"
Суд
Суд признал Марата Айтенова виновным в избиении экс-жены
Суд
Прокурор попросил суд признать виновным брата экс-акима Шымкента
Диана Абдуллаева
Астана Погода акимат 2024 год Затопления
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Петиция
Петиция по возврату времени: озвучено предварительное решение
Сын Джигарханяна получил пулю в голову в США
Сын Армена Джигарханяна получил пулю в голову в США
Скандал вокруг Wildberries набирает обороты: к нему неожиданно присоединился Пригожин
Скандал вокруг Wildberries набирает обороты: к нему неожиданно присоединился Пригожин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: