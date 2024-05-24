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Законодательство РК

Украина выдала Казахстану подозреваемого в крупном мошенничестве

Ураина выдала Казахстану подозреваемого в мошенничестве, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 14:50 Фото: pexels
24 мая сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии Министерства иностранных дел РК из Украины экстрадировали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации надзорного органа Казахстана, с 2017 по 2019 год подозреваемый под предлогом предоставления квартир в строящемся доме в Алматы обманным путем завладел имуществом граждан на общую сумму свыше 140 млн тенге.

"После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В ноябре прошлого года он задержан на территории Украины. По запросу Генпрокуратуры Казахстана украинская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого на Родину", – сообщили в Генпрокуратуре.

Там отмечают, что, несмотря на прошлогодний выход Украины из Минской конвенции, ранее регулировавшей казахстанско-украинское взаимодействие по вопросам экстрадиции преступников, выдача подозреваемого стала возможной благодаря заключенному Генпрокуратурой РК в 2018 году Договору между Казахстаном и Украиной об экстрадиции.

"Кроме того, из-за отсутствия прямых авиасообщений между Астаной и Киевом разыскиваемого пришлось этапировать из Украины через Молдову и Турцию, для чего Генеральной прокуратуре потребовалось получение согласия этих стран на транзитную перевозку лица по их территориям. В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны", – добавили в ведомстве.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

17 мая сообщалось о том, что Генеральная прокуратура Казахстана экстрадировала из Грузии подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой. 

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