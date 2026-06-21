"Сидела в телефоне": мужчина избил жену из-за смартфона

В Сураханском районе Баку (Азербайджан) мужчина избил жену. Инцидент был зафиксирован в поселке Ени Гюнешли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по обвинительному акту, 24-летний Салим Новрузов (имя и фамилия условные) в их общем доме приревновал жену из-за того, что она слишком много времени проводила в телефоне и отказывалась объяснять причину.

Он высказал женщине претензии, после этого между супругами вспыхнула ссора. Во время конфликта Салим нанес жене множественные удары руками и ногами по различным частям тела, причинив ей телесные повреждения.

Мужа задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

В своих показаниях обвиняемый заявил, что сожалеет о содеянном и возместил причиненный ущерб. Потерпевшая также сообщила, что не имеет претензий к мужу.

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