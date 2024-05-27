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Законодательство РК

В пункте замены масла в Атырау вспыхнул автомобиль

В пункте замены масла в Атырау , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 14:05 Фото: МЧС РК
Автомобиль ГАЗель загорелся в одном из пунктов замены масла в Атырау, передает Zakon.kz.

Чтобы потушить объятый пламенем автомобиль, спасателям понадобилось 11 минут с момента поступления вызова, сообщили в МЧС РК.

Водителя грузовой машины передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее в Кокшетау загорелась крупная автомойка самообслуживания.

Константин Вноровский
МЧС РК Атырау Пожар 2024 год
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