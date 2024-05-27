В пункте замены масла в Атырау вспыхнул автомобиль

Фото: МЧС РК

Автомобиль ГАЗель загорелся в одном из пунктов замены масла в Атырау, передает Zakon.kz.

Чтобы потушить объятый пламенем автомобиль, спасателям понадобилось 11 минут с момента поступления вызова, сообщили в МЧС РК. Водителя грузовой машины передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Причина возгорания устанавливается. Ранее в Кокшетау загорелась крупная автомойка самообслуживания.

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