В пункте замены масла в Атырау вспыхнул автомобиль
Фото: МЧС РК
Автомобиль ГАЗель загорелся в одном из пунктов замены масла в Атырау, передает Zakon.kz.
Чтобы потушить объятый пламенем автомобиль, спасателям понадобилось 11 минут с момента поступления вызова, сообщили в МЧС РК.
Водителя грузовой машины передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Причина возгорания устанавливается.
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