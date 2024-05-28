Дробовые и ножевые ранения, один человек погиб – конфликт в Актобе

Поножовщина и стрельба в Актобе привели к тому, что один человек погиб, несколько оказались ранены, передает Zakon.kz.

28 мая в Городскую больницу скорой неотложной помощи с дробовыми и ножевыми ранениями ног были доставлены несколько жителей области в возрасте от 18 до 22 лет, сообщили в ДП Актюбинской области.

Один из доставленных от полученных ножевых ранений скончался в реанимационном отделении.

"По "горячим следам" по подозрению в совершении данного преступления полицией установлены и задержаны четверо подозреваемых. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания".

По факту убийства и хулиганства проводятся досудебные расследования. Детали трагедии пока не известны.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле начальника ДП Актюбинской области.

26 мая ученицу НИШ госпитализировали с множественными ножевыми ранениями в Астане.