Врезался в столб из-за сердечного приступа: водитель автобуса погиб в Павлодаре

Фото: соцсети

18 мая водитель автобуса для развозки "ТЭЦ-2" столкнулся с трамвайным столбом в Павлодаре и погиб. В полиции сообщили, что причиной ДТП мог послужить сердечный приступ, сообщает Zakon.kz.

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