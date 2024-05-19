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Врезался в столб из-за сердечного приступа: водитель автобуса погиб в Павлодаре

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 12:12 Фото: соцсети
18 мая водитель автобуса для развозки "ТЭЦ-2" столкнулся с трамвайным столбом в Павлодаре и погиб. В полиции сообщили, что причиной ДТП мог послужить сердечный приступ, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении Назарбаева – Казправды.

"На пересечении улиц Казправды и проспекта имени Назарбаева водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с трамвайным столбом. Водитель автобуса в итоге скончался в карете скорой помощи. Предварительная причина столкновения – сердечный приступ. Обстоятельства выясняются. Назначены необходимые экспертизы", – сообщили в местном департаменте полиции.

В Алматы рано утром 17 мая произошло ДТП недалеко от Медеу. Пострадали водитель и пассажир.

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