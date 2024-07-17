Стали известны подробности строительства дороги "Актобе – Хромтау – Улгайсын"

17 июля стали известны подробности строительства дороги республиканского значения "Актобе – Хромтау – Улгайсын", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства транспорта Казахстана, дорогу переведут в первую категорию с четырехполосным движением. Сами работы проводятся в Хромтауском районе Актюбинской области.

Начало границы новой четырехполосной дороги отсчитывается вблизи города Хромтау с прохождением населенных пунктов п. Акжар, ст. Жазык. На этом участке будет два моста и два путепровода.

Фото: пресс-служба МТ РК

На участке работают порядка 100 единиц техники и 120 человек. Для ускорения работ планируется привлечь дополнительную технику и рабочих. В этом году подрядные организации завершат все земляные работы, а также проложат водопропускные трубы вдоль дороги для стока талых вод.

15 июля было открыто четырехполосное движение на первых участках автодороги Караганда – Балхаш.