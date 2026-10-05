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Происшествия

"Принимали заявки и оказывали имтимные услуги": сомнительную квартиру накрыли в Алматы

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 21:34 Фото: Zakon.kz
Притон интимных услуг выявили в одной из квартир Алматы. Об этом 5 октября 2026 года рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, сигнал о сомнительной деятельности в жилом доме поступил на пульт "102". На указанный адрес незамедлительно выехал патрульный экипаж "Буран-220". Войдя в арендованное жилье, полицейские застали внутри четырех женщин в возрасте от 20 до 35 лет.

"Предварительно установлено: каждая выполняла свою роль – одна занималась администрированием, другая принимала заявки, еще две, предположительно, оказывали интимные услуги", – говорится в сообщении ДП.

Как выяснилось в ходе проверки, все задержанные приехали в мегаполис из разных регионов Казахстана. Для выяснения всех деталей их доставили в Управление полиции Алмалинского района.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личности женщин, а также выходят на след возможных организаторов и владельцев точки. По окончании проверочных мероприятий процессуальному действию будет дана правовая оценка.

В Усть-Каменогорске ранее вынесли приговор 14 участникам преступной группы, которая шесть лет занималась изготовлением и распространением порнографических материалов.

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Канат Болысбек
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