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Происшествия

В Жамбылской области наказали женщину, которая жестоко избила приемного сына скалкой

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 19:32 Фото: Zakon.kz
Жамбылский районный суд 15 мая признал местную жительницу виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью несовершеннолетнего при отягчающих обстоятельствах, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, в декабре 2024 года женщина, заподозрив своего приемного сына в краже одного миллиона тенге, потребовала вернуть деньги. После того как подросток заявил, что не брал их, женщина начала избивать его деревянной скалкой. На следующий день преподаватели колледжа, увидев телесные повреждения у студента, доставили его в больницу.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Суд признал женщину виновной по статье 108-1 часть 2 пункт 8 УК РК. Ей назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Также суд запретил осужденной в течение трех месяцев контактировать с потерпевшим – лично, по телефону или иными способами, а также разыскивать его или посещать вопреки его воле.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Казахстанец избил жену шваброй за неприготовленный обед, но дело закрыли. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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