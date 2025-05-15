В Жамбылской области наказали женщину, которая жестоко избила приемного сына скалкой

Жамбылский районный суд 15 мая признал местную жительницу виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью несовершеннолетнего при отягчающих обстоятельствах, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, в декабре 2024 года женщина, заподозрив своего приемного сына в краже одного миллиона тенге, потребовала вернуть деньги. После того как подросток заявил, что не брал их, женщина начала избивать его деревянной скалкой. На следующий день преподаватели колледжа, увидев телесные повреждения у студента, доставили его в больницу.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Суд признал женщину виновной по статье 108-1 часть 2 пункт 8 УК РК. Ей назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Также суд запретил осужденной в течение трех месяцев контактировать с потерпевшим – лично, по телефону или иными способами, а также разыскивать его или посещать вопреки его воле.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Казахстанец избил жену шваброй за неприготовленный обед, но дело закрыли.