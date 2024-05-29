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Казахстанский миллионер "обещает" помочь жертвам мошенников

Известный бизнесмен Маргулан Сейсембаев &quot;поможет&quot; разочарованным казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 11:37 Фото: pxhere
Мошенники не перестают придумывать новые способы для обмана населения. Не забывают они и использовать в своих схемах имена узнаваемых людей. К примеру, на этот раз фигурирует казахстанский инвестор Маргулан Сейсембаев, сообщает Zakon.kz.

Киберпреступники обещают от его имени вернуть деньги казахстанцам, которые пострадали от брокеров-мошенников. Якобы для этого инвестор специально собрал команду юристов. От обманутых казахстанцев требуется лишь составить заявку и ждать звонка.

На самом деле, уверяют специалисты Stopfake.kz, этой информации верить не нужно. Это очередной дипфейк.

Сам Маргулан Сейсембаев известен как основатель образовательной платформы Margulan.info, общественный деятель, меценат и филантроп. Предприниматель ведет свой канал на платформе YouTube.

"Именно здесь аферисты взяли видео, чтобы использовать его в своих целях. Эксперты с помощью онлайн-детектора дипфейков проверил ролик на подлинность. Результат – видео поддельное. Мошенники воспользовались реальным роликом с канала Маргулана Сейсембаева и наложили фальшивый звук", – говорится в сообщении.

Казахстанцам для составления заявки предлагается пройти на сайт и оставить личные данные.

Пройдя по ссылке, пользователь попадает на платформу якобы столичной юридической компании "Вектор". Данную фирму уже проверял в 2023 году сайт Vklader.com, который специализируется на финансовых мошенниках. Согласно выводам, лжефирма постоянно меняет название сайта, адресные данные и реквизиты. Одно лишь остается неизменным – платформа используется для обмана граждан с целью наживы.

23 мая сообщалось о другой схеме злоумышленников. В Казнете распространяли видео, на котором президент Касым-Жомарт Токаев обещает вернуть денежные средства гражданам, пострадавшим от мошеннических схем. Якобы специально для этого он совместно с Министерством внутренних дел создал компанию "Қазақстан халқына". Тогда аферисты сделали рекламу также с помощью фальшивой озвучки и реального выступления главы государства.

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