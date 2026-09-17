Сорвался со скалы и выжил: скалолаза спасли после падения с 200 метров

В американском штате Калифорния спасли скалолаза, который сорвался со скалы Пауэр-Доум в горах Сьерра-Невада и упал с высоты около 200 метров, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на серьезные травмы, мужчина выжил. Об этом пишет People. Инцидент произошел в пятницу, 11 сентября, примерно в 12:45 по местному времени.

Скалолаз сорвался с гранитной скалы неподалеку от водохранилища Корт-Райт, расположенного на юго-западе Сьерра-Невады.

Для проведения спасательной операции к месту происшествия направили вертолет H-70 с базы в аэропорту Пасо-Роблс. На борту находились пилот и летный офицер-парамедик, который также выполнял обязанности оператора лебедки.

Спасатели при помощи лебедки подняли пострадавшего со скалы и передали его бригаде скорой помощи для дальнейшей медицинской помощи.

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