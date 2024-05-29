Во время работ по откачке воды в Кульсары скончался 23-летний пожарный

В МЧС РК сообщили, что 29 мая в Кульсары Жылойского района Атырауской области скончался командир отделения Специализированной пожарной части № 1 ДЧС Атырауской области Ракым Бейбарыс Жалгасбайулы , передает Zakon.kz.

По информации ведомства сержант гражданской защиты погиб во время проведения аварийно-спасательных работ по откачке воды.

Обстоятельства гибели уточняются.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Бейбарыс Жалгасбайулы. Добрая память о нем, как о профессионале своего дела, навсегда останется в наших сердцах. МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного", - сообщили в ведомстве.