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Законодательство РК

Во время работ по откачке воды в Кульсары скончался 23-летний пожарный

Во время работ по откачке воды в Кульсары скончался пожарный, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 03:04 Фото: ДЧС Атырауской области
В МЧС РК сообщили, что 29 мая в Кульсары Жылойского района Атырауской области скончался командир отделения Специализированной пожарной части № 1 ДЧС Атырауской области Ракым Бейбарыс Жалгасбайулы , передает Zakon.kz.

По информации ведомства сержант гражданской защиты погиб во время проведения аварийно-спасательных работ по откачке воды.

Обстоятельства гибели уточняются.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Бейбарыс Жалгасбайулы. Добрая память о нем, как о профессионале своего дела, навсегда останется в наших сердцах. МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного", - сообщили в ведомстве.

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