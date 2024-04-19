В Кульсары откачали более двух тысяч кубометров талой воды
Фото: pixabay
В МЧС РК сообщили, что спасатели круглосуточно работают в Атырауской области. Они показали, как в Кульсары откачивают воду, передает Zakon.kz.
На данный час, по данным ведомства, откачано 2300 кубометров талой воды.
Ранее сообщалось, что карагандинские спасатели протягивают кабели по трубе в озере Пёстрое СКО. Также задействованы сотрудники заинтересованных организаций.
Как сообщалось ранее, 20 апреля глава МЧС прибыл в Западно-Казахстанскую область из-за паводковой ситуации.
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