В Кульсары откачали более двух тысяч кубометров талой воды

Фото: pixabay

В МЧС РК сообщили, что спасатели круглосуточно работают в Атырауской области. Они показали, как в Кульсары откачивают воду, передает Zakon.kz.

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